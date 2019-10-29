Россия отреагировала на захват американцами нефтяных полей в Сирии

Нефтяные поля в Сирии должен контролировать Дамаск, заявил спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев.

Он заявил, что месторождения «безусловно, должны контролироваться сирийским правительством». По словам Лаврентьева, «это единственный выход», передает РИА «Новости».

Лаврентьев выразил надежду, что курды успеют уйти из приграничной с Турцией зоны до 18.00 мск вторника. Как заявил спецпредставитель по Сирии, лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган достигли соглашения, «значит какие-то гарантии дал один президент и другой президент».

«Давайте дождемся», – призвал Лаврентьев.

Он отметил, что на северо-востоке Сирии сохраняется «достаточно сложная» ситуация, «очень много нюансов, сейчас сложно комментировать».

«Самое главное, как говорил наш президент, что в этой ситуации все оказались в плюсе, с достижением меморандума», – заявил он.

Напомним, министр обороны США Марк Эспер заявил, что Соединенные штаты будут «защищать» нефтяные поля в Сирии, а на попытки захватить их ответят силой.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как США организовали в Сирии незаконную добычу и транспортировку нефти.

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