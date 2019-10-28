Выявлена самая закредитованная профессия в России

Охранники, медицинские и социальные работники вошли в число тех, кто тратит наибольшую часть дохода на выплаты по кредитам, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Эксперты НБКИ вычислили показатель долговой нагрузки (ПДН – часть ежемесячного дохода, идущая на платежи по кредитам) для представителей различных профессий. Так, наибольший ПДН был отмечен у работников охраны (34%), на втором месте – медики (33,2%), в на третьем – работники социальной сферы (32,8%), передает РБК.

Кроме того, высокий показатель долговой нагрузки отмечен среди самозанятых, работников транспортной сферы, юристов и преподавателей.

Между тем, наименьшее ПДН зафиксирован у работников в сфере информационных технологий (13,6%), телекоммуникаций (15,7%), маркетинга и рекламы (20%).

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