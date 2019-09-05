Можно ли выкупить у банка свой долг со скидкой?

Можно, если банк этого захочет.

Минэкономразвития разработало законопроект, которым хочет заставить банки дать неплательщикам по кредиту возможность выкупить свой долг по той же цене, что будет предложена коллекторам. То есть сначала сообщать заемщику о такой возможности, и только потом – коллекторам. Это будет означать фактически списание долгов – коллекторским агентствам их передают в среднем за 2,8% от суммы задолженности.

Банкиров предложение шокировало. «Если должник сможет взять кредит, потом 30 дней по нему не платить, потом с дисконтом его купить, вы представляете, что будет?» – заявил глава Сбербанка Герман Греф. В общем, есть опасения, что неплатежи станут массовыми. В Минэкономики уже начали обороняться – замглавы ведомства Илья Торосов заявил, что механизм нужно попытаться сделать безопасным для всех сторон.

Как выкупить свой долг

Лично вы не сможете этого сделать. Закон «О потребительском кредите» и Гражданский кодекс запрещают участнику кредитного договора выкупать долг. Банки могут продать его либо другим банкам, либо официальным коллекторским агентствам, либо физлицам – но в этом случае только с письменного разрешения заемщика. В первых двух случаях оно не требуется. Все это называется «уступкой прав по договору потребительского займа».

Банкам, конечно, невыгодно иметь массу неплательщиков по кредитам, и в борьбе с ними у финансовых организаций есть три варианта:

– Обращаться к коллекторам. Но так действуют не все.

– Идти в суд. И попытаться взыскать с вас средства через него.

– Предложить вам выкупить долг (заключить договор цессии).

Последний вариант кажется наиболее выгодным, ведь сумма продажи в любом случае будет во много раз выше, чем при уступке долга коллекторам. Однако он более затратный – по каждому случаю приходится работать отдельно, это требует времени и денег на сотрудников. Поэтому банкам зачастую проще продать коллекторам пакет долгов на 100–200 миллионов рублей за 3%, чем мучиться по частностям. Но некоторые все же этим не брезгуют.

Обычно банки начинают задумываться о суде или уступке долга, если человек не платит уже давно. Ведь с момента первой просрочки начинают «набегать» также пени и штрафы, и чем дольше срок неплатежей, тем больше сумма «санкций», что выгодно банку. Если верить сообщениям заемщиков на профильных форумах, обычно речь идет о сроках от года или даже больше. Сначала следует иск в суд, а уже затем, если дело забуксовало или взыскать с вас нечего, кроме единственного жилья (а его, как известно, отобрать нельзя), банк может попытаться с вами договориться. Или даже сделать это в ходе процесса.

Детали

Инициатором идеи практически всегда выступает сам банк. Причем с таким предложением он может выступить лишь в том случае, если в вашем кредитном договоре был прописан пункт о возможной уступке прав (цессии). А прописан он почти всегда.

Сумма выкупа может отличаться. Это могут быть как 10% от суммы задолженности, так и 70%. Средние цифры – 20–40%. Торг вполне уместен – даже если банк параллельно грозит вам судом.

Как мы уже сказали, уступать кредит лично вам запрещено законом, так что придется подыскать представителя. Это может быть кто угодно. Обычно заемщики выбирают друзей или родственников – так надежнее, поскольку малознакомый человек сможет впоследствии потребовать с вас денег. И вполне законно, кстати.

Вообще схема следующая. Сначала вы договариваетесь с банком насчет суммы (например, 40% от долга) и даты, когда вам нужно будет посетить отделение. Берете с собой представителя, который перекупит ваш долг, и идете с ним в банк. Там вам предстоит заполнить договор цессии (он выглядит вот так). Параллельно ваш человек открывает счет в этом банке, переводит на него эти 40% долга, их списывают. Затем вам выдают справку об отсутствии задолженности.

Если же суд уже был и вашими долгами занялись судебные приставы, не стоит удивляться, если кредитор все равно позвонит вам с предложением цессии. Банк имеет право отозвать исполнительный лист в любое время, от вас потребуется этот момент только проконтролировать.

Раньше, в редких и безнадежных случаях, банк мог «скинуть» долги даже не коллекторам, а на специальные биржи, которых и сейчас бесчисленное множество. И хотя имя заемщика там не называлось, он мог попытаться найти там своей кредит и выкупить его за меньшую стоимость. Но с января 2019 года запрещено уступать долги физлицам без письменного согласия заемщика, так что биржам пришлось сосредоточиться на задолженностях юрлиц.

Что касается кредитной истории – она в любом случае будет испорчена. Там просто будет указано, что ваш кредит был закрыт переуступкой прав. Информация о длительных просрочках никуда не денется, так что выкуп никак не поможет вам получить новый кредит в будущем.

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Как у них

Зарубежная практика в целом схожа с российской, но есть и отличия. Они-то как раз в большинстве своем и касаются выкупа собственного долга. То есть в США и европейских странах банки могут пойти человеку навстречу и предложить ему реструктуризацию долга – изменить ставку или план погашения, но не договор цессии.

Самое забавное, что в Штатах, где три года назад числилось 77 миллионов безнадежных должников, рынок коллекторов регулируется довольно слабо. Для того, чтобы покупать и «выбивать» чужие долги, в половине штатов даже не требовалось никакой лицензии. Но при этом свой долг официально вы бы купить не смогли – банки продают их исключительно пакетно, и узнать, в каком из пакетов ваша задолженность, нереально. Однако то, что на коллекторов смотрят сквозь пальцы, развязывает должникам руки. Они легко могут отправить в банк знакомого, который попытается выкупить долг. Известный американский бизнесмен Дэвид Сигел в документальном фильме «Королева Версаля» рассказывал, как провернул подобную схему – ему удалось через третье лицо выкупить свой долг в 18 миллионов долларов за 3,2 миллиона.