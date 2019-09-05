Можно ли выкупить у банка свой долг со скидкой?

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Владимир Путин и Нарендра Моди во ВладивостокеФото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия разворачивается от Европы к Азии и хочет создать большое евразийское пространство, объединяющее территорию от Атлантики до Тихого океана. Это не Европа от Лиссабона до Владивостока. А Евразия от Португалии до Индонезии. Процесс запущен – и эта континентальная интеграция будет идти, даже если Европа не найдет в себе силы включиться в данный процесс. Подробности...
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Что заставляет плакать губернатора Забайкалья

Александр Осипов в режиме реального времени общается с жителями ЗабайкальяФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
«Вранье во всем: в сообщениях, докладах, информации. Вранье как постоянная составляющая всего и вся. Вранье было в планировании, в объяснениях...» Такими словами и. о. главы Забайкальского края Александр Осипов ответил на вопрос спецкора газеты ВЗГЛЯД о том, что больше всего его возмутило в начале работы на новом посту. Что нужно сделать, чтобы вернуть регион на карту развития страны? Подробности...
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Раскол в британском обществе стал чудовищным

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Политический кризис в Британии привел к расколу британского общества. Аналитики всерьез говорят уже о «латентной гражданской войне». Премьер Джонсон потерял в парламенте большинство. Шотландия может поставить вопрос о независимости. Не исключены новые столкновения в Северной Ирландии. И в этой ситуации уже на второй план отходит сама причина этого раскола – выход страны из ЕС. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

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В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Политические репрессии на Украине не закончились

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Я год был украинским политзаключенным. Меня посадили за журналистику. Теперь я свободный человек и пытаюсь понять – изменилось ли что-то в моей стране? Подробности...

Раздвоенное сознание интеллигенции

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Есть люди, для которых естественно проклинать русский национализм и горячо приветствовать украинский, декларируя плюрализм, выступать за единственно верное учение, и так далее. Это – компартментализация. Выучите это слово, пригодится. Подробности...
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              Можно ли выкупить у банка свой долг со скидкой?

              		   5 сентября 2019, 20:00
              Фото: YAY/ТАСС
              Текст: Алексей Васильев

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              Можно, если банк этого захочет.

              Минэкономразвития разработало законопроект, которым хочет заставить банки дать неплательщикам по кредиту возможность выкупить свой долг по той же цене, что будет предложена коллекторам. То есть сначала сообщать заемщику о такой возможности, и только потом – коллекторам. Это будет означать фактически списание долгов – коллекторским агентствам их передают в среднем за 2,8% от суммы задолженности.

              Банкиров предложение шокировало. «Если должник сможет взять кредит, потом 30 дней по нему не платить, потом с дисконтом его купить, вы представляете, что будет?» – заявил глава Сбербанка Герман Греф. В общем, есть опасения, что неплатежи станут массовыми. В Минэкономики уже начали обороняться – замглавы ведомства Илья Торосов заявил, что механизм нужно попытаться сделать безопасным для всех сторон.

              Как выкупить свой долг

              Лично вы не сможете этого сделать. Закон «О потребительском кредите» и Гражданский кодекс запрещают участнику кредитного договора выкупать долг. Банки могут продать его либо другим банкам, либо официальным коллекторским агентствам, либо физлицам – но в этом случае только с письменного разрешения заемщика. В первых двух случаях оно не требуется. Все это называется «уступкой прав по договору потребительского займа». 

              Банкам, конечно, невыгодно иметь массу неплательщиков по кредитам, и в борьбе с ними у финансовых организаций есть три варианта:

              – Обращаться к коллекторам. Но так действуют не все.

              – Идти в суд. И попытаться взыскать с вас средства через него.

              – Предложить вам выкупить долг (заключить договор цессии).

              Последний вариант кажется наиболее выгодным, ведь сумма продажи в любом случае будет во много раз выше, чем при уступке долга коллекторам. Однако он более затратный – по каждому случаю приходится работать отдельно, это требует времени и денег на сотрудников. Поэтому банкам зачастую проще продать коллекторам пакет долгов на 100–200 миллионов рублей за 3%, чем мучиться по частностям. Но некоторые все же этим не брезгуют. 

              Обычно банки начинают задумываться о суде или уступке долга, если человек не платит уже давно. Ведь с момента первой просрочки начинают «набегать» также пени и штрафы, и чем дольше срок неплатежей, тем больше сумма «санкций», что выгодно банку. Если верить сообщениям заемщиков на профильных форумах, обычно речь идет о сроках от года или даже больше. Сначала следует иск в суд, а уже затем, если дело забуксовало или взыскать с вас нечего, кроме единственного жилья (а его, как известно, отобрать нельзя), банк может попытаться с вами договориться. Или даже сделать это в ходе процесса. 

              Детали

              Инициатором идеи практически всегда выступает сам банк. Причем с таким предложением он может выступить лишь в том случае, если в вашем кредитном договоре был прописан пункт о возможной уступке прав (цессии). А прописан он почти всегда. 

              Сумма выкупа может отличаться. Это могут быть как 10% от суммы задолженности, так и 70%. Средние цифры – 20–40%. Торг вполне уместен – даже если банк параллельно грозит вам судом. 

              Как мы уже сказали, уступать кредит лично вам запрещено законом, так что придется подыскать представителя. Это может быть кто угодно. Обычно заемщики выбирают друзей или родственников – так надежнее, поскольку малознакомый человек сможет впоследствии потребовать с вас денег. И вполне законно, кстати. 

              Вообще схема следующая. Сначала вы договариваетесь с банком насчет суммы (например, 40% от долга) и даты, когда вам нужно будет посетить отделение. Берете с собой представителя, который перекупит ваш долг, и идете с ним в банк. Там вам предстоит заполнить договор цессии (он выглядит вот так). Параллельно ваш человек открывает счет в этом банке, переводит на него эти 40% долга, их списывают. Затем вам выдают справку об отсутствии задолженности. 

              Если же суд уже был и вашими долгами занялись судебные приставы, не стоит удивляться, если кредитор все равно позвонит вам с предложением цессии. Банк имеет право отозвать исполнительный лист в любое время, от вас потребуется этот момент только проконтролировать.

              Раньше, в редких и безнадежных случаях, банк мог «скинуть» долги даже не коллекторам, а на специальные биржи, которых и сейчас бесчисленное множество. И хотя имя заемщика там не называлось, он мог попытаться найти там своей кредит и выкупить его за меньшую стоимость. Но с января 2019 года запрещено уступать долги физлицам без письменного согласия заемщика, так что биржам пришлось сосредоточиться на задолженностях юрлиц.

              Что касается кредитной истории – она в любом случае будет испорчена. Там просто будет указано, что ваш кредит был закрыт переуступкой прав. Информация о длительных просрочках никуда не денется, так что выкуп никак не поможет вам получить новый кредит в будущем.

              Как у них

              Зарубежная практика в целом схожа с российской, но есть и отличия. Они-то как раз в большинстве своем и касаются выкупа собственного долга. То есть в США и европейских странах банки могут пойти человеку навстречу и предложить ему реструктуризацию долга – изменить ставку или план погашения, но не договор цессии. 

              Самое забавное, что в Штатах, где три года назад числилось 77 миллионов безнадежных должников, рынок коллекторов регулируется довольно слабо. Для того, чтобы покупать и «выбивать» чужие долги, в половине штатов даже не требовалось никакой лицензии. Но при этом свой долг официально вы бы купить не смогли – банки продают их исключительно пакетно, и узнать, в каком из пакетов ваша задолженность, нереально. Однако то, что на коллекторов смотрят сквозь пальцы, развязывает должникам руки. Они легко могут отправить в банк знакомого, который попытается выкупить долг. Известный американский бизнесмен Дэвид Сигел в документальном фильме «Королева Версаля» рассказывал, как провернул подобную схему – ему удалось через третье лицо выкупить свой долг в 18 миллионов долларов за 3,2 миллиона. 


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