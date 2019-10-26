Пушков разъяснил значение спора Зеленского с националистами для мира в Донбассе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского с украинскими националистами в Донбассе, указав на неготовность Киева к разведению войск.

«Пока [президент Украины Владимир] Зеленский уговаривает «добробатов» покинуть позиции, момент для встречи «четверки» сдвигается в неясное будущее. Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО» – написал Пушков в своем Twitter.

По мнению сенатора, это демонстрирует «нулевую готовность» Киева к переговорам.

«[Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий] Бойко прав, говоря, что Киев не готов к разведению войск», – отметил Пушков.

Напомним, в субботу президент Украины Владимир Зеленский разругался с украинскими националистами в районе разведения сил и средств у поселка Золотое в Донбассе. Комментируя ситуацию, телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение, что Зеленский так и не стал главой государства после выборов.

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