Голикова рассказала о работе студенческих отрядов в 2019 году

Студенческие отряды в 2019 году приняли 240 тыс. человек, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, церемония открытия Всероссийского слета студенческих отрядов собрала представителей 80 регионов России и 10 стран СНГ – всего около 6 тыс. человек, передает РИА «Новости».

«Здесь присутствуют ветераны стройотрядовского движения, и мне очень приятно, что наша площадка… собрала всех ветеранов, они имели возможность пообщаться, вспомнить старые времена», – сказала Голикова.

Она отметила, что все регионы страны откликнулись на то, чтобы провести мероприятие, связанное и с юбилейный годом и с движением студотрядов.

«И 2019 год собрал небывалый студенческий отряд – 240 тыс. человек. Это наша с вами большая победа», – сказала Голикова.

При этом он отметила, что «сегодня это студенческие отряды, которые объединяют не только строительные отряды, но которые представлены самыми разными профессии и самыми разными движениями».

Напомним, в феврале в Петербурге состоялся образовательный форум студенческих отрядов.