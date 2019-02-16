Образовательный форум студенческих отрядов стартовал в Петербурге

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал старт ежегодному образовательному форуму студенческих отрядов, сообщили в администрации города.

Беглов выступил на открытии форума в конгресс-центре «Ленполиграфмаш». Он поздравил собравшихся с Днем российских студенческих отрядов, который отмечается 17 февраля, сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

Он отметил, что первые студотряды еще в 1920-е годы прокладывали железные дороги, заготавливали лес на севере и в Сибири. Первая послевоенная трудовая студенческая бригада была сформирована в Ленинграде. По его словам, через студотряды прошли многие известные люди, включая президента Владимира Путина.

Сейчас петербургские студотряды продолжают участие во многих больших стройках страны. Например, это инфраструктура сочинской Олимпиады, космодром «Восточный», «Крымский мост».

«Вы учитесь работать в коллективе, помогать друг другу. Получаете компетенцию и опыт. Студенческие отряды показывают вашу самостоятельность. Наша задача сегодня – дать вам интересную работу и создать для этого все необходимые условия», – сказал Беглов.

Также Беглов встретился с руководителями отрядного движения Петербурга, с которыми обсудил подготовку к четвертой межрегиональной студенческой стройке «Санкт-Петербург», возможность проведения Всероссийского слета студенческих отрядов.

Он рассказал, что в городской бюджет заложены средства для ремонта помещения на Синопской набережной, где расположится штаб Студенческих отрядов Санкт-Петербурга.

Врио губернатора поручил председателям профильных комитетов подготовить необходимое количество вакансий для «трудового семестра» этим летом.

Также он поддержал идею вручать губернаторское знамя лучшему отряду по итогам сезона.

Ребята вручили на память Беглову форменную куртку – «строевку».