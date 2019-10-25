Мужчина в Белоруссии приговорен к смертной казни за жестокое убийство девочки

Брестский областной суд приговорил убийцу ребенка в городе Лунинец к смертной казни. Матери погибшей девочки назначили 25 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Помощник председателя суда Снежана Гришкевич сообщила, что пока приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован, передает «Интерфакс».

Отмечается, что данное дело рассматривалось на закрытом судебном заседании.

Трагедия в городе Лунинц произошла осенью 2018 года. Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружил ее отец. В это время в квартире также находились 25-летняя мать ребенка и ее 47-летний знакомый. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. По версии обвинения, преступление было совершено с особой жестокостью: на теле девочки было не менее 46 травм.

Напомним, Белоруссия – единственная страна в Европе и СНГ, где применяется смертная казнь. К ней приговаривают за совершение особо тяжких преступлений. Однако такие приговоры в отношении женщин не выносятся.

Ранее МИД Белоруссии призывал не делать вопрос об отмене смертной казни в стране инструментом давления в диалоге со странами Европы.

Газета ВЗГЛЯД писала, в каких еще странах применяют смертную казнь.