Пьер Нарцисс рассказал о стереотипах африканцев о России

Певец и шоумен Пьер Нарцисс рассказал, что у жителей Африки есть множество стереотипов о России, в том числе о климате и суровых людях.

«Есть стереотипы, что там холодно, что там суровые люди, что там страшно, не умеют ничего, кроме как стрелять ракетами, что медведи по улицам ходят. Когда они приезжают, они меняют свои убеждения, видят, что люди вежливые, могут помочь и подсказать», – передает радиостанция «Говорит Москва».

Он добавил также, что отношение русских к африканцам изменилось в лучшую сторону. Когда он только приехал в Россию в 1996 году, после учебы сразу шел в общежитие, а сейчас нападения на иностранцев стали редкими, и его друзья могут свободно гулять по городу.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, зачем Россия простила Африке 20 млрд долларов долга.