Турция потребовала от США прекратить контакты с главой сирийских курдов

Турция направила США ноту о неприемлемости контактов с командующим курдскими «Силами демократической Сирии» Мазлумом Абди, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«На этого человека, террориста, выдан красный бюллетень Интерпола, он в международном розыске. И США, присоединившиеся к системе Интерпола, устанавливают с ним контакт. Это неприемлемо, и мы об этом нотой уведомили США», – сказал министр, передает ТАСС.

Ранее Турция потребовала от США выдать командира сирийских курдов Мазлума Абди.

В то же время Абди заявил, что президент США Дональд Трамп гарантировал курдским отрядам долгосрочную поддержку.

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