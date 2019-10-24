Турция потребовала от США выдать командира сирийских курдов Мазлума Абди

США должны передать Турции командира «Сирийских демократических сил» Мазлума Кобани Абди, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что Абди «разыскивается с «красным уведомлением» Интерпола», передает «Интерфакс».

Эрдоган также заявил, что глава американского государства Дональд Трамп «действовал настолько честно, насколько это возможно в личных отношениях».

Напомним, Абди заявил, что Трамп гарантировал курдским отрядам долгосрочную поддержку.

Трамп заявлял Эрдогану, что «генерал Мазлум готов вести переговоры, и он готов пойти на уступки, на которые они никогда раньше не шли».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД