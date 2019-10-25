Цзю поддержал дагестанцев в конфликте с Макгрегором

Один раз Конор Макгрегор уже получил за свои слова, и скоро история повторится, заявил газете ВЗГЛЯД российский боксер Константин Цзю.

Известный ирландский боец ММА Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве несколько раз оскорбил своего недавнего противника Хабиба Нурмагомедова, после чего переключился на его малую родину – Дагестан. Жителей республики он назвал известными трусами, местную кухню «дерьмом», и отказался туда ехать, даже если ему просто «потребуется сходить в туалет». Вскоре после этого у отеля ирландца собралась толпа дагестанцев, требовавших, чтобы он спустился к ним.

«Я в этом бизнесе много лет, и есть люди, которые только болтают. Вот Макгрегор один из них. Я не воспринимаю его слова всерьез, потому что он все это говорит только для определенного «хайпа». Что касается ребят, которые собрались возле его отеля, то могу сказать только одно: дагестанцы очень горячий народ, и если задета какая-то национальная гордость, то они вполне могут проявить протест такими действиями. Так что Макгрегору точно придется отвечать за свои слова», - сказал Цзю.

Бой между Макгрегором и Нурмагомедовым состоялся в октябре 2018 года. Россиянин одержал победу, после чего в зале произошла потасовка с участием обоих бойцов. В итоге Нурмагомедова дисквалифицировали на 9 месяцев, ирландца – на 6.