Путин в шутку пообещал президенту Египта ас-Сиси часть зарплаты

Президент России Владимир Путин выразил слова благодарности египетскому коллеге Абдель Фаттаху ас-Сиси, который выступил сопредседателем саммита «Россия – Африка» и в шутку пообещал ему часть своей зарплаты.

«Хочу поблагодарить президента Сиси за его поддержку. Я без всякого преувеличения хочу сказать, что если бы не поддержка наших египетских друзей, то сегодняшнего саммита, во всяком случае в том его виде, в котором мы работаем, наверное бы и не было», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

Он добавил, что ас-Сиси помогает ему в работе на протяжении целого дня.

«И кроме всего прочего, как вы видите, на протяжении всего сегодняшнего дня он сидит рядом со мной и помогает мне в моей работе. Мне придется зарплатой своей поделиться, потому что (это) часть моих обязанностей, конечно», – пошутил Путин.

Саммит и экономический форум «Россия – Африка» проходит в Сочи 23-24 октября.

В ходе саммита Египет и Эфиопия договорились возобновить работы технической комиссии по проблемной плотине «Возрождение» на реке Нил.