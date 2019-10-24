NYT: Политика Трампа в Сирии и на Украине отталкивает от США союзников

Президент США Дональд Трамп превратил Вашингтон из незаменимого союзника в ненадежного партнера, теперь многие государства ищут замену сотрудничеству с Соединенными Штатами, пишут американские СМИ.

«Европейские лидеры давно поняли, что президент Трамп ненадежный союзник, подверженный истерикам, резким переменам настроения и внезапным капризам. Лидеры обеспокоены его амбивалентностью по отношению к НАТО, возмущены личными нападками. … До сих пор европейцы только жаловались на Трампа, но недавние действия американского президента в Сирии и на Украине могут изменить» политику Европы в отношении США, пишет New York Times.

Издание напоминает, что «в этом месяце Трамп вывел американские войска из Сирии, оставив курдов и позволив Турции вторгнуться в республику. Расследование в отношении Трампа также дало понять, как он оценивает политику на Украине».

«Европейцы поставили себя в зависимость от ненадежного президента. Это только доказывает, что европейцы остаются слишком зависимыми от Соединенных Штатов», – считает директор Британского аналитического центра в области международных отношений Робин Ниблетт.

«В любом случае европейские правительства мало уважают Трампа. Они знают, что должны работать с Соединенными Штатами, но это подтверждает, что Трамп не способен мыслить стратегически», – говорит директор Центра европейских реформ Чарльз Грант.

Как пишет издание, «во многих уголках мира превращение США из незаменимого союзника в ненадежного партнера теперь воспринимается как должное».

«Ненадежность США как мирового лидера и союзника больше не вызывает сомнений, и страны адаптируются соответствующим образом», – говорит бывший министр иностранных дел Израиля, а ныне вице-президент Международного центра мира в Толедо Шломо Бен-Ами.

Так, отметил он, «курды и турки поспешили заключить сделку с Россией, Индия также стремится к более тесным связям с Россией и Китаем. Южнокорейцы ищут способ сближения с севером, и даже Саудовская Аравия ищет более тесных связей с Ираном».