Главными иностранными инвесторами в России оказались американцы

Хотя Вашингтон сохраняет санкции против России, более половины иностранных вложений в российские акции идет из США, сообщают СМИ.

На европейские инвестиции приходится всего 26%, пишет Forbes.

По состоянию на второй квартал 2019 года, американский инвестиционный капитал, вложенный в российские ценные бумаги, составил 79 млрд долларов (при общей капитализации в 170 млрд долларов). Этот показатель вырос на 58% с 2015 года.

Инвесторы избегают компаний, оказавшихся под санкциями, покупая акции таких компаний, как «Яндекс» или «Магнит».

Россия воспринимается инвесторами в качестве спокойного места с низким уровнем риска для вложений и высокой доходностью.

Напомним, нвесторы из Британии и США являются основными покупателями долларовых евробондов России.