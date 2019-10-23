Цукерберг раскрыл подробности относительно криптовалюты Libra

Управлять проектом криптовалюты Libra будет специально созданная ассоциация из 21 члена, Facebook не будет ее возглавлять, заявил глава соцсети Марк Цукерберг.

«Я понимаю, что сейчас мы не являемся идеальным мессенджером. За последние несколько лет мы столкнулись со многими проблемами, и я уверен, что люди хотели бы, чтобы кто угодно, кроме Facebook, продвигал эту идею», – передает его слова РИА «Новости».

Он заявил, что Facebook не собирается играть ведущую роль. Проектом займется Ассоциация Libra, у которой уже есть организационная структура управления.

Цукерберг добавил, что компания поддерживает идею отложить запуск Libra, пока полностью не будут рассеяны опасения регуляторов США.

«Даже если Ассоциация Libra является независимой и мы ее не контролируем, я хочу сказать прямо: Facebook не будет участвовать в запуске платежной системы Libra ни в одной стране мира до тех пор, пока регуляторы США не одобрят это», – говорится в его речи, которую он произнесет в Палате представителей США.

В то же время Цукерберг заявил, что Facebook гордится тем, что помог создать ассоциацию из 21 члена, которые будут продвигать идею криптовалюты.

Между тем, в сентябре министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предложил создать в ЕС собственную государственную цифровую валюту, отказавшись от криптовалюты Facebook Libra.

В июне компания Facebook официально объявила о планах по запуску собственной криптовалюты под названием Libra.