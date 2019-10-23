В Крыму сочли подлой провокацией США имитацию бомбардировки полуострова

Полет бомбардировщиков США над Черным морем и имитация бомбардировки Крыма – очередная подлая провокация, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.

«Очередная подлая провокация, которая подтверждает необходимость и в дальнейшем укрепления армии и флота России», – сказал РИА «Новости» Гемпель.

Он также добавил, что жителям полуострова «абсолютно нечего опасаться», поскольку «безопасность крымского региона обеспечена на высшем уровне».

По словам Гемпеля, российская армия при необходимости своевременно и адекватно отреагирует.

Ранее стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress американских ВВС сымитировал бомбардировку Крыма в ходе тренировочного полета над Черным морем в рамках «интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами».

В Минобороны России заявили, что российский истребитель Су-27 встретил бомбардировщик США и сопровождал его во время пролета.

Депутат Госдумы Алексей Чепа рассказал газете ВЗГЛЯД, что американцы «когда-нибудь сильно пожалеют о своих провокациях».

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