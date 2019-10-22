Жена американского дипломата устроила смертельное ДТП в Британии

Британские следователи допросят в США жену американского дипломата Энн Сакулас, спровоцировавшую аварию, в которой погиб 19-летний британец Гарри Данн, сообщил главный констебль графства Нортгемптоншир Ник Эддерли.

Эддерли сообщил на пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом Sky News, что «сотрудниками британской полиции было запрошено разрешение на допрос с предостережением подозреваемой в США», и «как только будут готовы визы, сотрудники полиции Нортгемптоншира отправятся в США для допроса», передает ТАСС.

Он отметил, что подозреваемая высказала желание сотрудничать со следствием.

Инцидент произошел в конце августа в графстве Нортгемптоншир на выезде с авиабазы Кроутон, которую в материале Sky News называют «американской шпионской базой».

На ее территории расположен центр связи ВВС США. По данным, обнародованным в 2013 году экс-сотрудником спецслужб Эдвардом Сноуденом, именно с этой базы по защищенным каналам в США для ЦРУ передавались секретные сведения и данные прослушки телефонов европейских политиков.

По данным телеканала, после аварии американская сторона рекомендовала женщине, которой была предоставлена неприкосновенность, покинуть Великобританию.

Также посольство США отклонило полученный от британской полиции запрос о снятии иммунитета с подозреваемой, которая первоначально сотрудничала со следствием, а затем покинула территорию королевства.

В начале октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал снять дипломатический иммунитет с Сакулас. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Джонсоном допустил возможность процедуры примирения по этому делу.

Ранее сообщалось, что в Британии для американцев нарисовали плакаты с напоминанием о левостороннем движении.