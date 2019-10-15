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15 октября, вторник  |  Последнее обновление — 12:28  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Путин исправляет ошибки США на Ближнем Востоке

Владимир Путин и король Салман в Эр-РиядеФото: Алексей Никольский/РИА Новости
Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию – не рядовая поездка президента за границу. И дело не только в том, что это всего лишь второе за всю историю посещение главой нашего государства королевства саудитов. Эта встреча показывает, насколько укрепились позиции России на Ближнем Востоке в целом. Подробности...
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Регионы распробовали президентские гранты

Как отметил Сергей Кириенко, на примере «ста лучших» другим НКО надо учиться, их опыт надо тиражироватьФото: Анна Кузнецова/президентскиегранты.рф
Питерский центр паллиативной помощи детям, сахалинская экологическая школа «Друзья океана», пансион для инвалидов «Дом Вероники» из Пензы и еще 97 проектов со всей России вошли в «Топ-100» лучших, получивших президентские гранты. При этом среди победителей очередного конкурса грантов – большинство из малых городов и сел. Всего же в 2019 году на президентские гранты для НКО будет распределено около 8 млрд рублей.  Подробности...
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Жена американского разведчика унизила Британию

Родители и родственники убитого юноши требуют от США правосудияФото: Mark Thomas/Global Look Press
Между США и Великобританией набирает обороты дипломатический скандал. Жена сотрудника американской разведки насмерть сбила на автомобиле британского подростка – и сбежала в США. Однако теперь выясняется, что она имела весьма странный «дипломатический иммунитет», а сам этот случай наглядно показывает, как США способны унизить ближайшего своего союзника. Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Октябрьская революция против Ленина

Андрей Манчук, политолог
Ситуация в Эквадоре накаляется. Если это приведет к новым жертвам, они лягут на совесть иностранных покровителей Ленина. Ведь Вашингтон по-прежнему придерживается в отношении с диктаторами принципа: «это — сукин сын, но это наш сукин сын». Подробности...

Смертная казнь не поможет сделать нас лучше

Сергей Худиев, публицист, богослов
Окончательное справедливое возмездие каждому по делам его неизбежно совершится – но только на Страшном суде. Человеческая же справедливость всегда несовершенна и легко превращается в несправедливость. Подробности...
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Разведение войск в Донбассе не нужно ни одной из сторон

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Главное — не повторить старую ошибку, не допустить отведения войск в одностороннем порядке. Чтобы не было так, что войска республик снова стали пятиться, уступая новые территории украинским солдатам. Подробности...
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      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

          Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?
          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

          • Я не верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

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          • Нет

          • Я не смотрел эти передачи

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              Жена американского разведчика унизила Британию

              Родители и родственники убитого юноши требуют от США правосудия   15 октября 2019, 10:58
              Фото: Mark Thomas/Global Look Press
              Текст: Евгений Крутиков

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              Между США и Великобританией набирает обороты дипломатический скандал. Жена сотрудника американской разведки насмерть сбила на автомобиле британского подростка – и сбежала в США. Однако теперь выясняется, что она имела весьма странный «дипломатический иммунитет», а сам этот случай наглядно показывает, как США способны унизить ближайшего своего союзника.

              В Британии эта история с каждым днем становится все более громкой. Родители погибшего паренька требуют уже не просто извинений, а крови Анны Сакулас, создан специальный фонд в их поддержку, а глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб встретился с семьей погибшего и пообещал им решить вопрос о снятии с Анны Сакулас дипломатического иммунитета.

              «Дело Анны Сакулас» стало предметом специального телефонного разговора между президентом Трампом и премьер-министром Борисом Джонсоном. Но после разговора американские журналисты сфотографировали шпаргалку, которую держал в руках Трамп. И на шпаргалке было черным по голубому написано, что «супруга американского дипломата в Соединенное Королевство не вернется». Это, видимо, окончательная позиция Вашингтона, на которую Борис Джонсон отреагировал так: «Это за гранью человеческого понимания».

              Что же произошло?

              27 августа в полдевятого вечера симпатичная 42-летняя брюнетка Анна Сакулас выезжала на своем «Вольво» с территории базы Королевских военно-воздушных сил Кроутон, что севернее Оксфорда в графстве Нортхемптоншир. Скорее всего, она забыла, что находится в Великобритании, и вывернула на противоположную полосу движения, где через примерно 350 метров лоб в лоб столкнулась со скутером местного 19-летнего паренька Харри Данна, который погиб на месте.

              В полиции Норхемптоншира Анна Сакулас заявила о своем дипломатическом иммунитете, но пообещала не покидать страну до окончания следствия. Полиция графства квалифицировала ее как подозреваемую, но имени ее не называла до тех пор, пока не стало ясно, что Анна Сакулас нарушила обещание и улетела из Великобритании. Ее действия стали квалифицировать как бегство с места преступления, а наезд по принципу hit-and-run – это куда более тяжкое преступление, чем просто ДТП по неосторожности. Британские адвокаты семьи Данн очень вежливо заявили, что «те, кто посоветовал миссис Сакулас покинуть Британию, поступили неразумно». Но вопрос о ее экстрадиции в Великобританию, как и вообще продолжение расследования, уперся во все тот же дипломатический иммунитет и понимание его пределов.

              Но дело в том, что супруги Джонатан и Анна Сакулас никакого отношения к дипломатии не имеют.

              Джонатан Сакулас – штатный сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ), имеющий инженерное образование и ранее трудившийся в министерстве обороны США. На почве государственной службы он и познакомился с Анной Элизабет Гудвин, работавшей в Госдепартаменте, которая в 2003 году и стала миссис Сакулас. У них двое детей, и старший из них, 13 лет от роду, находился во время смертельного ДТП на переднем сиденье маминой «Вольво» и получил, по словам адвокатов, психологическую травму.

              Мистер и миссис Сакулас – эталон американской успешной семьи. Он – в молодости герой школы, капитан футбольной команды, занимался скалолазанием, плаванием и бог знает, чем еще. Она – королева школьных балов. Оба из «исторических семей», связанных с армией и военно-промышленным комплексом, с хорошим прошлым и образованием. Каникулы в Коста-Рике, дом за 700 тысяч долларов в Вирджинии. Все остальное скрыто грифом «секретно».

              База Королевских ВВС в Кроутоне уже давно британскими военно-воздушными силами не используется, а передана в оперативное управление армии США. Это командный и разведывательный центр, используемый в интересах ВВС США, ЦРУ и АНБ, так называемая 442-я эскадрилья. С базы Кроутон осуществляется примерно до трети всего оперативного управления войсками США в Европе, а также их координация с НАТО.

              Согласно международным конвенциям и двусторонним договорам между Великобританией и США, дипломатическим иммунитетом пользуются только сотрудники американского посольства, находящегося в Лондоне. Но в начале 1990-х годов Британия передала в пользование США три военно-воздушные базы в центральных графствах, куда массово и заехал американский военный и разведывательный персонал. В 1993 году было заключено специальное двустороннее соглашение, по которому этот персонал получал некие дипломатические привилегии.

              И в первую очередь освобождался от уголовного преследования юстицией Соединенного Королевства.

              Если статус американских военнослужащих определен в этом договоре как «дипломатический», то это неслыханно в принципе – и, в частности, было чудовищной уступкой со стороны Лондона. И в теории, и на практике в заключении таких двусторонних договоров нет ничего экстраординарного. Они заключаются в тех случаях, если в стране пребывания на временной или постоянной основе располагаются военные базы или миссии другого государства. Например, российские военнослужащие в Сирии, на военных базах РФ в Южной Осетии, Абхазии, Армении и Таджикистане также имеют особый статус, исключающий их неподсудность местной юстиции, но это не в чистом виде дипломатический иммунитет. В особых обстоятельствах о подсудности ведутся переговоры, как это было несколько лет назад в армянском Гюмри.

              Венская конвенция 1961 года определяет иммунитет только и исключительно дипломатического персонала и членов их семей. Определение же особого статуса военнослужащих или приравненных к ним возможно только в результате доброй воли принимающей стороны и определяется специальным соглашением. Но все равно «дипломатическим статусом» или «иммунитетом» это назвать нельзя. При этом американские военнослужащие на японской Окинаве регулярно избегают попадания в японский суд после очень распространенных там случаев изнасилований.

              И сейчас дипломатический спор между Великобританией и США приобрел схоластические формы. Вашингтон настаивает на дипломатическом иммунитете Анны Сакулас и, очевидно, не собирается выдавать ее Лондону. Британский же Форин-офис утверждает, что иммунитет утратил силу, поскольку она выехала в США навсегда, да и к тому же нарушив обещание. То есть судить ее ранее на островах было невозможно из-за ее иммунитета, а теперь ей можно предъявить обвинение, поскольку она и ее муж более на базе Кроутон не работают. Предъявив обвинение, можно требовать и ее экстрадиции в Лондон. Справедливый суд на территории США просто невозможен, поскольку для этого как минимум надо привезти в Вашингтон свидетелей и собранные полицией Нортхемптоншира физические доказательства. Но и в этом случае остается не прояснен вопрос, возможно ли вообще судить Анну Сакулас, если в момент совершения преступления она имела иммунитет.

              Кроме того, дипломатический иммунитет сам собой не проходит, как ОРЗ. Его необходимо отозвать, причем сделать это может только глава государства, то есть в нашем случае Дональд Трамп. Страна пребывания лишить иностранного дипломата иммунитета вообще не может, даже если его за руку схватят с окровавленным ножом над трупом.

              Вообще случаев совершения дипломатами особо тяжких уголовных преступлений в стране пребывания на всей планете единицы, потому они так привлекают к себе внимание, когда случаются. Неправильная парковка, гонки с автомобилями наружного наблюдения на красный свет и иногда контрабанда – это распространенные явления. Но со смертельным исходом – крайне редко. За последние 25 лет в США был только один такой случай, почти аналогичный истории с Анной Сакулас.

              В 1997 году первый секретарь посольства Грузии в Вашингтоне Георгий Махарадзе, второй человек в посольстве и восходящая звезда грузинской политики и дипломатии, возвращался с «рабочего ужина» в греческой таверне Yanni's в Вашингтоне. Он был чудовищно пьян и летел на своем «Форде Таурус» со скоростью более 130 километров в час. На развязке Дюпон Сёркл он и влетел в ждавшие зеленого сигнала автомобили. Ранено было четверо, а 16-летняя девушка Джовайн Уолтрик погибла на месте.

              У Махарадзе был дипломатический иммунитет и сделать с ним ничего было нельзя. Но через некоторое время Эдуард Шеварднадзе своим решением лишил его дипломатического статуса и выдал США. В Вашингтоне назвали это решение главы Грузии «храбрым шагом». Действительно, выдать своего дипломата другой стране под суд, каким бы мерзавцем он ни был – на это надо иметь своеобразное «мужество».

              Махарадзе судили, и он получил за непредумышленное убийство от семи до двадцати одного года заключения (так своеобразно формулируются приговоры в англосаксонской юриспруденции, если надо дать то, что у нас называется «ниже низшего предела»). В американской тюрьме Махарадзе отсидел три года и был передан в Грузию для дальнейшего отбытия наказания. Парламент в Тбилиси принял постановление об освобождении Махарадзе после еще двух лет отсидки в Грузии, и в 2002 году он окончательно вышел на свободу, что вызвало волну протестов в США и иски от родных погибшей девушки.

              Сейчас в американской прессе сразу десятки экспертов заговорили о дипломатическом иммунитете как о «краеугольном камне» международной дипломатии. Но в данной конкретной истории странно и сомнительно все. Странен статус американских военнослужащих и сотрудников разведки, находящихся на базах в Великобритании. Не слишком понятно, действует ли иммунитет на них после того, как они в спешке покидают страну пребывания. И возможно ли использование дипломатического иммунитета по факту совершения особо тяжкого преступления. Каков механизм отзыва иммунитета или он все-таки отпадает сам собой. И еще с десяток подобных вопросов.

              Скорее всего, история с Анной Сакулас только начинается. Никто ее, конечно, в Лондон, не выдаст. Семье погибшего британского подростка и их адвокатам остается уповать только на публичность всей этой истории и на то, что неуважение, проявленное Анной Сакулас к британскому правосудию, вызвало такую бурную реакцию в обществе. Она уже пыталась извиняться, но через адвокатов, и это никого не устроило.

              Но главное, что вся эта история затронула основы не столько международной дипломатии, сколько выборочное, эксклюзивное отношение к международным нормам со стороны Вашингтона. Можно конфисковать российскую собственность, можно красть людей по всему миру по запросам американских провинциальных судов, а можно и игнорировать требования о расследовании особо тяжкого преступления просто потому, что в него вовлечена жена сотрудника разведки. Красавица, умница и комсомолка.

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