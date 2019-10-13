В Британии для американцев нарисовали плакаты с напоминанием о левостороннем движении

После того, как жена американского дипломата насмерть сбила 19-летнего мотоциклиста, так как ехала не по той стороне дороги, на дорогах в Великобритании стали появляться плакаты с напоминанием о том, что в стране левостороннее движение.

19-летний Гарри Данн погиб в августе, когда его сбила жена американского дипломата Энн Сакулас в Нортгемптоншире, неподалеку от используемой США военной базы. Машина и мотоцикл столкнулись лоб в лоб, так как женщина ехала по встречной полосе, пишет The Daily Mail.

После этого на трассе возле базы появились плакаты с надписью: «Пожалуйста, двигайтесь по левой стороне».

«Это простая вещь, которая должна была быть сделана раньше, могла бы спасти жизнь. Это трагедия, и это уже не в первый раз происходит рядом с американской базой», – приводятся слова одного из местных жителей.

В то же время другие заявили, что «невероятно, что высшие офицеры не могут вспомнить, по какой стороне ехать».

Между тем, Энн Сакулас, которая после ДТП покинула страну, заявила о желании встретиться с родителями погибшего и выразить им свои соболезнования. Сторона подозреваемой связалась с адвокатом семьи Данна, ждет ответа на предложение, передает «Интерфакс».