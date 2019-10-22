Песков назвал письмо Трампа Эрдогану образцом «модернистской дипломатической практики»

Письмо президента США Дональда Трампа турецкому лидеру Тайипу Эрдогану уникально и войдет в анналы «модернистской дипломатической практики», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Письмо Трампа вообще уникально, это, наверное, войдет в анналы современной, скажем так, модернистской дипломатической практики», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он также отметил, говоря о повестке переговоров президентов России и Турции в Сочи, что было очень много заявлений в последнее время, в том числе от представителей Вашингтона, которые требуют обмена мнениями.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что письмо Трампа Эрдогану войдет в учебники по международной дипломатии или международным отношениям.

Трамп в письме, опубликованном в Сети, пытался отговорить Эрдогана от вторжения в Сирию. В своем послании президент США воспользовался разговорной лексикой, призвав коллегу «не упираться» и «не валять дурака».

В Кремле заявили, что такой язык не часто встретишь в переписке государственных лидеров. Эрдоган назвал письмо «невежливым», и заметил, что в Турции об этом послании помнят.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что тон и стилистика письма указывают на перемены в американском дипломатическом этикете.