Насильникам в Британии разрешили изменить пол при составлении протокола

В Британии осужденным за изнасилования мужчинам разрешили записывать себя при составлении протоколов как женщин, если они «больше не хотят идентифицировать себя с полом, который был установлен при рождении», пишет The Times.

По информации издания, по закону о сексуальных преступлениях изнасилование – это умышленное проникновение. Поэтому женщин не могут привлечь за изнасилование – только за действия сексуального характера, сообщает RT в своем Telegram-канале.

В полиции долины Темзы подтвердили, что насильники, которые попросили изменить в протоколе пол, в базе уже отображаются как женщины.

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