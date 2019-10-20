Новак назвал условие партнерства с Украиной по газу

Россия считает основой партнерства по газу с Украиной с 2020 года урегулирование споров Газпрома и Нафтогаза в суде, заявил российский министр энергетики Александр Новак.

«Ждем от них изучения этого вопроса и оценки нашего предложения, потому что мы считаем, что это, действительно, основа для нормальных взаимоотношений в будущем, с 1 января 2020 года. С тем, чтобы продолжать взаимодействие, работать в соответствии с тем законодательством, которое будет принято на Украине. Здесь важно, чтобы были урегулированы все спорные вопросы, иначе будет достаточно сложно и трудно взаимодействовать», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что Россия еще не получила никаких уведомлений от Украины.

Между тем, ранее стало известно, что «Нафтогаз Украины» 1 ноября направит Газпрому иски на 11 млрд долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

Глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что Киев уведомлен о необходимости решить споры в суде до заключения нового контракта.