Новак назвал условие партнерства с Украиной по газу

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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Литва пытается улучшить отношения с Россией через шпионов

Евгений Матайтис шпионил в Калининграде на литовскую разведку – и теперь может стать одним из фигурантов обменаФото: кадр канала Россия
Целая серия признаков говорит о том, что Россия и Литва готовятся к обмену лиц, арестованных в обеих странах за шпионаж. О каких людях идет речь, за какие именно преступления они осуждены в своих странах, какие существуют препятствия для такого обмена – и почему к происходящему хочет примазаться и Норвегия? Подробности...
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Разведка США пыталась «вскрыть» секретный полигон устаревшими методами

Попасть на этот полигон не так-то просто даже специально уполномоченным людям - не то что американским разведчикамФото: Stringer/Reuters
Удивительные приключения организовали себе в России сразу три высокопоставленных офицера американской разведки. Они были задержаны в непосредственной близости от сверхсекретного полигона ВМФ России. Как их удалось распознать, почему разведка проводилась именно такими методами и были ли шансы на успех операции? Подробности...
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Как заставить США уважать мировой порядок

Другие страны мира должны коллективно противостоять наглости СШАФото: Zuuna/ТАСС|
США ведут себя по отношению к России, да и ко многим другим странам мира, все более хамски и самоуверенно. Разумеется, это отображает реальный вес американской сверхдержавы в международной политике. Есть ли какие-либо способы заставить США уважать интересы других государств, помимо непосредственного силового давления? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Кто выиграл от остановки турецкой операции против курдов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Соединенные Штаты договорились с Эрдоганом официально прекратить военную операцию против курдов – но лишь после того, как американский интерес в ней был соблюден. Как, кстати, российский и сирийский. Подробности...

Зеленский сделал выбор в пользу войны

Глеб Простаков, журналист
Политика президента Украины, на первый взгляд, иррациональна. На самом деле, «шаг вперед, два шага назад» – сознательная тактика президента, позволяющая ему не предпринимать ровным счетом ничего как можно дольше. Подробности...
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Поездки за границу становятся опасными

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Нарастающая череда инцидентов с нашими согражданами за границей постепенно напоминает старую мудрость про то, что в гостях хорошо, а дома все-таки лучше. Дальше за границей будет только хуже. Подробности...
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      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

      Северокорейский вождь Ким Чен Ын покорил священную гору Пэктусан (3 тысячи метров). Причем, как утверждает печать КНДР, вождь поднялся туда на белом коне. Его отец и дед тоже поднимались на гору, но только пешком
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              Новак назвал условие партнерства с Украиной по газу

              20 октября 2019, 10:21

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Россия считает основой партнерства по газу с Украиной с 2020 года урегулирование споров Газпрома и Нафтогаза в суде, заявил российский министр энергетики Александр Новак.

              «Ждем от них изучения этого вопроса и оценки нашего предложения, потому что мы считаем, что это, действительно, основа для нормальных взаимоотношений в будущем, с 1 января 2020 года. С тем, чтобы продолжать взаимодействие, работать в соответствии с тем законодательством, которое будет принято на Украине. Здесь важно, чтобы были урегулированы все спорные вопросы, иначе будет достаточно сложно и трудно взаимодействовать», – передает его слова РИА «Новости».

              Он добавил, что Россия еще не получила никаких уведомлений от Украины.

              Между тем, ранее стало известно, что «Нафтогаз Украины» 1 ноября направит Газпрому иски на 11 млрд долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

              Глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что Киев уведомлен о необходимости решить споры в суде до заключения нового контракта.


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