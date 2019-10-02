Инициативное бюджетирование преображает сельские территории Амурской области

В поселке Усть-Уркима Амурской области облагородили место массовых сборов сельчан в рамках в рамках инициативного бюджетирования.

Решение о том, что селу необходима благоустроенная площадка для проведения мероприятий местные жители приняли вместе с руководством Нюкжинского сельсовета, сообщается на сайте правительства Амурской области. Свой проект они подали на конкурс по поддержке местных инициатив, объявленный областным министерством финансов и вошли в число победителей.

Теперь жители села Усть-Уркима видят результат своих трудов: площадку, уложенную тротуарной плиткой, сделанную сцену и установленные лавочки. Все работы обошлись более чем в 1 млн рублей.

В этом году 19 районов области реализуют на местах 82 проекта. На них минфин Приамурья выделил 80 млнрублей. При этом каждое муниципальное образование вкладывает свои средства и пожертвования местных жителей. Софинансирование проектов – одно из главных условий инициативного бюджетирования. 3% от всей суммы должны вложить жители и 5% местный бюджет от размера областной субсидии.

В ходе инициативного бюджетирования каждый муниципалитет-участник, по условиям конкурса, получил на реализацию своего проекта не более 1 млн рублей из регионального бюджета.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. Ее участникам удалось благоустроить территорию своего населенного пункта. В селе Ивановка обустроили озеро с лотосами, в Березовке построили стадион, во Владимировке установили хоккейную коробку, а в Чигирях сделали сквер.

Губернатор Приамурья Василий Орлов отмечает, что инициативное бюджетирование – одна из перспективных региональных практик. Проект по поддержке местных инициатив ставит своей главной задачей улучшить условия жизни сельских жителей, подчеркивает глава региона.

Приамурье готовится принять участие в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий», которая обсуждается в правительстве страны. Он предусматривает благоустройство территорий в сёлах, ремонт сельских дорог, введение сельхозипотеки и строительство жилья. Благодаря социально-экономической политике, проводимой президентом России Владимиром Путиным, удастся улучшить качество жизни сельских жителей и остановить отток населения их сел.