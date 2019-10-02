Названы обладатели премий ТЭФИ

Телепередача «Что? Где? Когда?» Первого канала получила премию ТЭФИ в номинации «Телеигра», на эту награду также номинировалось шоу «Своя игра» (НТВ) и «Грамотеи» (Россия К).

«Уже седьмая статуэтка у «Что? Где? Когда?», но нам и лет много!» – сказал ведущий и продюсер передачи Борис Крюк, передает РИА «Новости».

Также на номинацию претендовали другие программы, в которых есть соревновательный элемент и командная игра.

Программа «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» телеканала Россия 1 получила премию в номинации «Дневное ток-шоу». На эту награду претендовали «Место встречи» (НТВ) и «ДНК» (НТВ).

В номинации «Развлекательная программа «Образ жизни» победила передача «Секретный миллионер» телеканала «Пятница», статуэтку «Орфей» в номинации «Просветительская программа» получила программа «Мир наизнанку» того же канала.

На эту номинацию претендовали передачи, освещающие события и факты из области науки, техники, истории, культуры и т.д. Также за награду боролись передача «Чудо техники с Сергеем Малоземовым» (НТВ) и «Наши на ЧМ» (Матч ТВ).

Программа «Утро пятницы» телеканала «Пятница» получила премию в номинации «Утренняя программа». Конкуренцию ей составляли «Кто в доме хозяин?» (НТВ) и «Утро России» (Россия 1).

«Сегодня наш праздник, и это праздник, который не должно омрачать ничто: ни итоги голосования, ни критика, которая потом раздастся в наш адрес, что телевидение – это умирающее явление. Это все вранье. Я уверен, что профессионализм и профессиональные качества не зависят от политических убеждений. Мне представляется, что люди, которые работают на Первом канале, каналах ВГТРК, Газпром Медиа, НТВ – это высокие профессионалы, которые делают очень хорошее телевидение. Телевидение, которое смотрит большая часть населения страны», – сказал на церемонии председатель Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой.

Лауреатов отбирали тысяча экспертов всех компаний, представленных на премии. Всего в них участвуют 629 работ в разных номинациях и жанрах.

Премия ТЭФИ в номинации «Ведущий утренней программы» досталась ведущей «Регина+1» на канале «Пятница» Регине Тодоренко.

«Я надеялась, что мне дадут эту премию раньше. Я облетела полмира, я вела шоу «Мейкаперы». Но нет!... Спасибо телеканалу «Пятница», что я наконец «родила» такой замечательный проект», – сказала Тодоренко.

Номинацию «Ведущий утренней программы» вручают ведущему информационно-развлекательного шоу, которое проходит до 10 утра. На нее претендовали Наталья Мальцева («Мальцева», НТВ) и Светлана Зейналова и Тимур Соловьев («Доброе утро» Первый канал).

В номинации «Телевизионный проект о спорте» победила передача «Тотальный футбол» телеканала Матч ТВ. Лучшим спортивным ведущим признан Дмитрий Губерниев.

В этой номинации участвовали проекты, посвященные спортивной тематике, но не являющиеся трансляциями спортивных событий. Конкуренцию «Тотальному футболу» составили «Неизведанная хоккейная Россия» и «Ген победы», также являющиеся проектами канала Матч ТВ.

В тройку финалистов номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор» вошли Юрий Розанов («Арсенал – Ливерпуль», Матч ТВ), Дмитрий Губерниев («Биатлон, женская эстафета на этапе Кубка мира в Оберхофе», Матч ТВ) и Евгений Савин («Чемпионат мира по футболу 2018», Первый канал).

«Не скажу, что это неожиданность. Но, если говорить серьезно, то прекрасным коллегам, с которыми мы боролись, хочу сказать большое спасибо», – отметил Губерниев.

ТЭФИ – телевизионная премия, которую присуждают за достижения в области телевизионных искусств. Ее учредил фонд «Академия Российского телевидения» в 1994 году, в разные годы в нее включались разные номинации.