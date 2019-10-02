Задержанных за убийство мужчины на кладбище в Саратовской области полицейских уволили

Полицейские в городе Вольск Саратовской области, подозреваемые в избиении до смерти задержанного, и их непосредственные начальники уволены, сообщили в пресс-службе областного ГУМВД.

«Руководством ГУМВД по Саратовской области принято решение об увольнении данных сотрудников и их непосредственных руководителей из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а также о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности вышестоящих руководителей», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Полицейских задержали во время оперативно-розыскных мероприятий оперативники собственной безопасности и уголовного розыска ГУМВД. Служебная проверка в отделе МВД, где служили подозреваемые, продолжается.

Ранее в среду прокуратура Саратовской области сообщила, что двоих полицейских в Вольске задержали по подозрению в избиении до смерти на кладбище пьяного задержанного.