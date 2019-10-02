Врио губернатора Севастополя представил проект благоустройства Большой морской улицы

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев представил общественности проект благоустройства Большой морской улицы города.

«Сегодня мы провели презентацию для общественности проекта благоустройства улицы Большая морская. На обсуждение я пригласил проектировщиков и постарался собрать всех экспертов и горожан, которые за это время высказывали свое мнение и в СМИ, и писали мне сообщения. Два часа мы открыто обсуждали все «болевые» моменты. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел, кто высказывался, кто слушал и слышал», – написал Развожаев в Instagram.

Он отметил, что при проектировании уже была учтена часть замечаний. Так, власти оставили три полосы для автомобилей, но пока отказались от создания велодорожек.

«Мы уже договорились о том, что все малые архитектурные формы будут переосмыслены, будут соответствовать историческому облику фасадов. Мы сохраним старинные элементы фонарей, лавочки в виде диванов, архитекторы нашли фотографии, как все это выглядело в 50-х и будет сделана такая стилизация», – добавил Развожаев.

Он также заявил о необходимости учесть вопрос с доступностью для людей с ограниченными возможностями здоровья: установить тактильную плитку, звуковые светофоры и многое другое.

«2 млрд рублей, которые нам выделяет Москва на реконструкцию центральной исторической улицы города – это деньги, которые на дороге не найдешь. Мы не можем взять и потратить их на реконструкцию другой улицы. Заниматься строительными работами будут специалисты, которые сейчас доделывают парк Учкуевка. Это гарантия качества и того, что работы будут сделаны в срок. Практически 70% из этих денег пойдет на коммуникации: вода, связь, электричество. Поменяем канализацию. Чтобы потом, не разрывать все, чтобы починить прохудившиеся старые трубы. Уберем провода с домов, все коммуникации будут под землей», – уточнил врио губернатора.

Он отметил, что пожелания жителей будут учтены и представлены. «Мы создаем наблюдательный совет, который будет действовать на протяжении всей реконструкции. В ближайшие дни опубликуем информацию о нем. Проведем его заседание, а через две недели мы проведем еще одну общественную презентацию», – добавил он.

11 июля Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе и назначил врио главы Развожаева. По словам политологов, Развожаеву в Севастополе придется решать проблемы, оставшиеся со времен Украины.