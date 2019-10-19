Двигатель крупнейшего в мире авиалайнера вспыхнул перед взлетом

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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Литва пытается улучшить отношения с Россией через шпионов

Евгений Матайтис шпионил в Калининграде на литовскую разведку – и теперь может стать одним из фигурантов обменаФото: кадр канала Россия
Целая серия признаков говорит о том, что Россия и Литва готовятся к обмену лиц, арестованных в обеих странах за шпионаж. О каких людях идет речь, за какие именно преступления они осуждены в своих странах, какие существуют препятствия для такого обмена – и почему к происходящему хочет примазаться и Норвегия? Подробности...
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Разведка США пыталась «вскрыть» секретный полигон устаревшими методами

Попасть на этот полигон не так-то просто даже специально уполномоченным людям - не то что американским разведчикамФото: Stringer/Reuters
Удивительные приключения организовали себе в России сразу три высокопоставленных офицера американской разведки. Они были задержаны в непосредственной близости от сверхсекретного полигона ВМФ России. Как их удалось распознать, почему разведка проводилась именно такими методами и были ли шансы на успех операции? Подробности...
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Турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии

Гражданская война в Сирии похоронила надежды курдов на независимостьФото: Lefteris Pitarakis/AP/ТАСС
Военная операция Турции в сирийской Рожаве высветила целый ряд военно-политических проблем. Бегство США из региона тут же обрушило систему безопасности и негласных дипломатических договоренностей – и уничтожило последние надежды сирийских курдов на политическую независимость. Но проигравшей оказалась и Турция. Каким образом? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Кто выиграл от остановки турецкой операции против курдов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Соединенные Штаты договорились с Эрдоганом официально прекратить военную операцию против курдов – но лишь после того, как американский интерес в ней был соблюден. Как, кстати, российский и сирийский. Подробности...

Зеленский сделал выбор в пользу войны

Глеб Простаков, журналист
Политика президента Украины, на первый взгляд, иррациональна. На самом деле, «шаг вперед, два шага назад» – сознательная тактика президента, позволяющая ему не предпринимать ровным счетом ничего как можно дольше. Подробности...
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Поездки за границу становятся опасными

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Нарастающая череда инцидентов с нашими согражданами за границей постепенно напоминает старую мудрость про то, что в гостях хорошо, а дома все-таки лучше. Дальше за границей будет только хуже. Подробности...
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              Двигатель крупнейшего в мире авиалайнера вспыхнул перед взлетом

              19 октября 2019, 14:07

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Двигатель пассажирского авиалайнера Airbus A380 загорелся перед взлетом в международном аэропорту Инчхон в Южной Корее.

              Инцидент произошел в пятницу, 18 октября. Самолет авиакомпании Asiana Airlines готовился к вылету в Лос-Анджелес, передает РЕН ТВ.

              Возгорание было оперативно потушено сотрудниками экстренных спецслужб. 

              Местные СМИ сообщают, что самолет не получил серьезных повреждений в результате инцидента, никто из людей не пострадал.

              На ваш взгляд

               
              Вы боитесь летать на самолетах?


              Обсуждение: 97 комментариев

              Airbus A380 является крупнейшим в мире серийным авиалайнером. Он вмещает 525 пассажиров в салоне трех классов и 853 пассажира в одноклассовой конфигурации.

              Отметим, что в феврале корпорация Airbus приняла решение остановить производство лайнеров Airbus A380.


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