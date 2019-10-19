Двигатель крупнейшего в мире авиалайнера вспыхнул перед взлетом

Двигатель пассажирского авиалайнера Airbus A380 загорелся перед взлетом в международном аэропорту Инчхон в Южной Корее.

Инцидент произошел в пятницу, 18 октября. Самолет авиакомпании Asiana Airlines готовился к вылету в Лос-Анджелес, передает РЕН ТВ.

Возгорание было оперативно потушено сотрудниками экстренных спецслужб.

Местные СМИ сообщают, что самолет не получил серьезных повреждений в результате инцидента, никто из людей не пострадал.

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Airbus A380 является крупнейшим в мире серийным авиалайнером. Он вмещает 525 пассажиров в салоне трех классов и 853 пассажира в одноклассовой конфигурации.

Отметим, что в феврале корпорация Airbus приняла решение остановить производство лайнеров Airbus A380.