Дикое животное устроило переполох в Раде

Куница устроила переполох в Верховной раде Украины, сообщил депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.

Железняк рассказал в Facebook, что «пленарная неделя в Раде закончилась неожиданно».

«Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил. Как в кулуарах появилась эта дикая куница, вопрос», – добавил он.

На кадрах видно, как зверь носится между креслами, забирается на стойку экрана и прыгает на дверь.

Животное в итоге поймали и выпустили на волю.

Ранее в зал ожидания и пункт досмотра в аэропорту Домодедово забралась лиса.

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