Меладзе оправдался за парковку под запрещающим знаком

Певец Валерий Меладзе опубликовал фото на фоне водохранилища в Калязине, где находится полузатопленная колокольня Никольского собора. Подписчики певца уличили его в нарушении ПДД, так как Меладзе припарковал свой Maybach прямо на берегу, куда закрыт подъезд.

«К каждому храму должна вести дорога...Но не до каждого можно дойти. Памятник истории и архитектуры на Угличском водохранилище близ города Калязина», – подписал Меладзе снимок в Instagram.

«Вообще там кирпич висит. К реке на машине нельзя», – уточнила одна из подписчиц Меладзе.

В ответ на замечание певец заявил, что припарковался «под шумок». «Туда подъезжают машины, погрузить лодки на прицеп. И мы под шумок. Только у нас не было прицепа, и грузить на него нечего было», – сказал он.

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