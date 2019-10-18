Центр подготовки «Волонтеры Победы» открыли в Ленинградской области

Окружной координационный центр СЗФО по подготовке волонтерского сопровождения мероприятий 75-летия Великой Победы открылся в четверг, 17 октября, в Ленинградской области.

Центр займется разработкой методических пособий для добровольцев СЗФО, информированием о возможности стать волонтером, обучением, помощью во взаимодействии с органами государственной власти, работой по проекту «Международная команда волонтеров 75-летия Победы», говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Почетными гостями церемонии открытия стали ветеран Великой Отечественной войны Вячеслав Панфилов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, руководитель Исполкома Общероссийского Народного Фронта Михаил Кузнецов, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», член Центрального штаба ОНФ Ольга Амельченкова, председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

«Все самое искреннее, правильное и душевное рождается не по команде, а по велению сердца. Вы – те ребята, которые начали реально помогать организовывать торжественно-траурные мероприятия у мемориалов и памятников, оказывать поддержку ветеранам, устанавливать контакты между различными социальными и ветеранскими организациями. Вы узнаете правду о той страшной войне из уст тех, кто в ней участвовал. Это – правда жизни, которую у нас никто не должен отнять», – сказал участникам церемонии открытия Дрозденко.

Одной из задач Окружного центра станет подготовка добровольцев Всероссийского проекта «Забота о ветеранах». Он вовлечет более 10 тыс. волонтеров, которые будут оказывать социально-бытовую помощь участникам Великой Отечественной войны, работать с государством и спонсорами по решению проблем ветеранов.

«Я вижу, насколько волонтерам небезразлично, насколько они вовлечены. Они живут одной жизнью с ветеранами, проводят с ними время, уделяют внимание и помогают. Добровольчество имеет много звучаний. Эта добрая воля укрепляет мостик между поколениями, сохраняет память. Быть рядом с ветеранами – самое важное, что вы можете сделать. Уверен, что полученные эмоции останутся с вами на всю жизнь», – отметил Кузнецов.

Первым ветераном, который получил помощь в рамках проекта, стала Устинья Богдановна. В этот день она отпраздновала свое 96-летие. В подарок она получила слуховой аппарат, который уже давно ей необходим.

«Действительно есть ветераны, которые нуждаются в помощи. Зачастую это простое человеческое общение. Но, к сожалению, встречаются случаи, когда нужна помощь профессионалов и экспертов различных областей, начиная от медицинской, заканчивая юридической. Всероссийский проект «Забота о ветеранах» поможет привлечь экспертов и партнеров, которые смогут оказать квалифицированную помощь нашим ветеранам», – отметила Амельченкова.

Всероссийский конкурс на определение окружных координационных центров по подготовке волонтеров к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне проводился с 5 марта по 11 апреля ВОД «Волонтеры Победы» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр». Победителями стали: Курская область (Центральный федеральный округ); Ленинградская область (Северо-Западный федеральный округ); Волгоградская область (Южный федеральный округ); Нижегородская область (Приволжский федеральный округ); Кабардино-Балкарская Республика (Северо-Кавказский федеральный округ); Ханты-Мансийский автономный округ (Уральский федеральный округ); Алтайский край (Сибирский федеральный округ); Сахалинская область (Дальневосточный федеральный округ).