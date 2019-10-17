Экологичные отели оказались никому не нужны

Туристы предпочитают избегать экологически чистых (eco-friendly) отелей, сообщил управляющий директор Азиатско-Тихоокеанского отделения Booking Энджел Лулл Манкас.

Система интернет-бронирования Booking.com отказалась от идеи отмечать экологически чистые отели особым тегом после месяца тестов, так как их выбирают реже, чем отели без соответствующего тега, пишет Travolution.

Выяснилось, что туристы только на словах проявляют интерес к подобным отелям. Поверив этим заявлениям, в Booking решили ввести для экологически чистых отелей специальную отметку, но оказалось, что на деле туристы совершают иной выбор.

Манкас подчеркнул, что Booking «никогда не будет выпускать то, что невыгодно клиенту», самой компании или ее партнерам. Однако в Booking подчеркивают, что не планируют отказываться от работы в «зеленом туризме».