Путин заявил о возможности бесплатного второго высшего для смыслообразующих профессий

Президент России Владимир Путин заявил, что в России можно сделать бесплатным второе высшее образование для учебных заведений, где готовят режиссеров, сценаристов и специалистов «смыслообразующих профессий».

«Мы этот вопрос решим – или путем существенного увеличения количества грантов или снятием этих ограничений по получению второго высшего образования», – заявил президент, передает «Интерфакс».

Так глава государства ответил на предложение режиссера Вадима Абдрашитова о том, что обучать режиссерскому образованию стоит больше тех, кто имеет высшее образование.

Ранее Путин заявил о необходимости создания отдельного международного рейтинга для творческих вузов.