Марин Ле Пен собралась участвовать в выборах президента Франции

Глава французского «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что выдвинет свою кандидатуру на пост президента страны в 2022 году.

«Всю жизнь я хотела увидеть, как страна избавляется от проблем. Только предложения «Национального объединения» могут решить проблемы нашей страны, поэтому я возьму это на себя, если члены партии не примут иного решения», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что намерена пойти на выборы, так как верит в свои убеждения.

«Я тот человек, у которого есть смелость воплотить их в жизнь», – отметила Ле Пен.

В то же время она не исключила, что будет выдвинута другая кандидатура.

Напомним, победителем прошлых президентских выборов во Франции стал Эммануэль Макрон, который набрал 66,06% голосов. Марин Ле Пен получила 33,94%.