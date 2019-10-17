Генпрокуратура начала проверку из-за повышения цен на билеты «Победы»

Генпрокуратура начала проверку информации об увеличении авиакомпанией «Победа» тарифов на международные перелеты, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, ведомство намерено дать оценку правомерности повышении стоимости авиабилетов, передает РИА «Новости».

«В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры реагирования», – отметил Куренной.

Ранее Минтранс пообещал совместно с Федеральной антимонопольной службой изучить ситуацию с повышением стоимости авиабилетов на рейсы «Победы».

Напомним, в среду представитель лоукостера Елена Селиванова сообщила, что авиакомпания «Победа» с 28 октября поднимает почти в полтора раза стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию.

Поводом для этого стало решение Мосгорсуда, который 8 октября удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил авиаперевозчику взимать с пассажиров дополнительные 25 евро за регистрацию на рейс на стойках аэропорта при вылете в Россию.