Фигурантка дела «Нового величия» и участник незаконных акций в Москве поженились в СИЗО

Фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова и осужденный на четыре года колонии за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций программист Константин Котов сыграли свадьбу в столичном СИЗО, сообщила сестра невесты Анастасия.

«Только что церемония бракосочетания, проходившая около получаса, завершилась», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Анна вышла из СИЗО-1 в свадебном платье и уже с кольцом. Константину поставили штамп в паспорте в изоляторе, Анна чуть позже получит его в ЗАГСе», – добавила Анастасия.

Мосгорсуд 14 октября признал законным приговор суда первой инстанции, по которому Котов получил четыре года колонии общего режима по статье 212.1 УК РФ. Молодой человек был задержан вскоре после несогласованного шествия 10 августа в центре Москвы.

Одно из предыдущих его задержаний произошло во время акции в поддержку фигурантов дела «Нового величия».

Павликова содержится под домашним арестом. Дело «Нового величия» об организации экстремистского сообщества сейчас рассматривается Люблинским судом Москвы по существу.

До ареста Котов неоднократно приходил поддержать Павликову и Марию Дубовик в суд.

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