Друзья рассказали об умершей в школьном туалете девочке из Новосибирска

Друзья школьницы, тело которой было обнаружено в туалете учебного заведения в Новосибирске, рассказали, что перед смертью старшеклассница вела себя довольно странно.

Друг школьницы отметил, что накануне днем все было хорошо, однако ближе к вечеру он заметил ее пост в соцсети, который она позже удалила. После этого он начал писать ей личные сообщения, но ответа не было.

«Она ничего не отвечала, просто читала сообщения и все. Я сильно за нее переживал и все писал ей. Она ответила, что последние несколько лет ей сложно, и вышла из Сети. <...> Я писал, но она не заходила. Последний раз была онлайн в 06.07, но заходила в 05.52 и написала «прости» и после не выходила в Сеть», – рассказал молодой человек телеканалу «360».

В свою очередь, подруга погибшей ученицы уточнила, что видела девушку в школе перед случившимся: «У нас первым уроком ОБЖ было, я опаздывала. Она сидела на первом этаже и плакала. Я не придала этому особого значения, может, двойку получила или выгнали из кабинета. А потом это произошло».

Подруга также рассказала, что после второго урока всех учеников отпустили домой, а в школу приехали врачи и полиция. Она также отметила, что погибшая была не очень открытым человеком, но общалась с несколькими друзьями. «Любила рисовать <...> Любила показывать рисунки, людей красиво рисовала», – рассказала подруга.

Между тем, следственный отдел по Советскому району Новосибирска СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела несовершеннолетней в одной из школ.

«В рамках уголовного дела следователи досконально изучат условия жизни несовершеннолетней, круг ее общения и установят все причины и условия, способствовавшие совершению преступления», – сообщили в ведомстве, уточнив, что уже назначена судмеэкспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти.

Также стало известно, что воспитательную работу в школе № 112 проверит Минобразования региона. «Министерство образования Новосибирской области окажет необходимое содействие следственным органам, <...> будет проанализирована организация воспитательной работы в МБОУ СОШ № 112», – сказали в пресс-службе правительства и уточнили, что девочка воспитывалась в благополучной семье, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ученицу 10 класса одной из школ в Новосибирске нашли мертвой в туалете учебного заведения.

После этого по поручению мэра города в школу была направлена спецкомиссия для выяснения причин трагического происшествия. Кроме того, ситуацию взяла под контроль уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.