Минобороны Турции назвало число убитых курдов

Министерство обороны Турции заявило о нейтрализации 673 членов курдских вооруженных формирований с начала операции на севере Сирии.

«Общее число террористов РПК/PYD-YPG (Рабочей партии Курдистана/ сирийской курдской партии «Демократический союз» – сил самообороны сирийских курдов), которые были нейтрализованы в ходе операции «Источник мира», достигло 673», – передает РИА «Новости» сообщение турецкого оборонного ведомства.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии. Курды в свою очередь обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами.

Напомним, в среду в министерстве обороны Турции заявили о нейтрализации 637 членов курдских формирований с начала операции на севере Сирии.

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