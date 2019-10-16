Латвия заставила сдавать экзамен по языку переселенку из России со старческим слабоумием

Гражданин России Кирилл Иванов, который c семьей переехал в Латвию в 2014 году, объявил голодовку. Ее причиной стало то, что Управление по делам гражданства и миграции обязало его тещу, у которой деменция, сдавать экзамен по латышскому языку.

Иванов рассказал, что в 2019 году его жена получила постоянный вид на жительство и семья хотела, чтобы постоянный вид на жительство получила и теща мужчины, которая, по его словам, страдает деменцией. Об этом Иванов написал в Facebook.

Согласно местному законодательству, для получения постоянного вида на жительство нужно сдать экзамен по госязыку. Однако экзамен можно и не сдавать, если Инспекция здоровья выдаст заключение о неспособности человека изучать что-либо.

«Для всех очевидная вещь, что человека в возрасте 70 лет, с деменцией, с тревожными расстройствами, с уже вполне стандартными для ее возраста старческими болезнями (тоже влияющими на когнитивные функции) научить языку и еще и заставить сдать крайне нервозный экзамен, невозможно», – написал Иванов.

Он уточнил, что эксперт Инспекции здоровья не давал ответа о состоянии тещи в течение полугода. «В итоге после нескольких звонков, ни разу не приняв женщину, эксперт написал, что «проведенная им экспертиза не выявила никаких препятствий для изучения языка и сдачи экзамена», – сообщил россиянин.

После этого мужчина объявил голодовку, так как считает, что данное решение противоречит законодательству.

Ранее мэр Риги назвал наличие неграждан в Латвии самой большой ошибкой.