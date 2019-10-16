Счетная палата сообщила о сокращении личного состава МВД

Из-за пенсионной реформы из МВД массово уволились сотрудники, в результате чего укомплектованность личного состава ведомства в 2018 году оказалась ниже планового значения, сообщила Счетная палата.

В отчете МВД о реализации госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за прошлый год сказано, что личный состав органов внутренних дел был заполнен на 92,6%, при планируемом значении в 95%.

Отмечается, что это минимальное значение с 2012 года, то есть за весь период действия госпрограммы.

В Счетной палате заявляют о том, что численность личного состава МВД сократилась из-за значительного числа увольнений сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии «из-за опасений относительно пересмотра условий пенсионного обеспечения».

В августе российский лидер Владимир Путин подписал закон, по которому генералам МВД разрешили оставаться на службе до 65 лет (было до 60), полковникам – до 60 лет (было до 55), майорам и подполковникам – до 55 (было до 50). Для всех остальных «планка» осталась неизменной – 50 лет.

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