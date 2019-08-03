Путин повысил предельный возраст службы для полицейских

Президент Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД). Кроме того, глава государства расширил ряд социальных гарантий для полицейских.

Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, максимальный возраст пребывания на службе в ОВД для имеющих специальное звание генерал-лейтенанта полиции, внутренней службы, юстиции, генерал-майора полиции, внутренней службы или юстиции увеличивается с 60 до 65 лет. Предельный возраст службы для полковников – с 55 до 60 лет. Для майоров и подполковников устанавливается возрастная планка 55 лет.

Также указ позволяет в течение пяти лет после достижения предельного возраста заключить с сотрудниками новые контракты не только на один год, но также на более длительный срок в пределах пяти лет. Для этого сотрудникам нужно иметь положительную последнюю аттестацию и соответствовать требованиям к состоянию здоровья.

Кроме того, закон определил предельный срок, после которого полицейский не может быть уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего его честь. Речь идет о шести месяцах со дня, когда прямому или непосредственному руководителю стало известно о нарушении, но не позднее трех лет со дня совершения проступка.

В указе также говорится, что сотрудник может быть освобожден от исполнения служебных обязанностей в связи с уходом за больным ребенком в случае отсутствия объективной возможности у матери.

Оговаривается и право стражей порядка на дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет.

Ранее в МВД России подчеркивали, что закон направлен на «обеспечение комплектования должностей и сохранение квалифицированного кадрового ядра сотрудников органов внутренних дел».

Законопроект был принят Госдумой 24 июля и одобрен Советом Федерации 26 июля.