Омбудсмен предложила ограничить продажу «веселящего газа» для шариков

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила ограничить продажу закиси азота, известного как «веселящий газ» (N2O), которым заполнятся воздушные шарики и распространяются в клубах или через интернет, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Мишонова отмечает, что молодежь и подростки сейчас употребляют этот газ в качестве легкого наркотика для снятия стресса. Продавцы уверяют, что газ не приносит вреда. Он используется в разных серах деятельности, в том числе в пищевой промышленности, медицине и других областях науки.

«Медики же говорят о том, что один вдох этого газа может привести к серьезным психическим заболеваниям, сердечной недостаточности, бесплодию, а в случае повреждения головного мозга смерть может произойти в течение нескольких минут. Попадая в организм человека, веселящий газ вызывает сильнейшую интоксикацию. При систематическом употреблении веселящего газа развивается депрессия, бессонница, агрессия», – приводятся слова Мишоновой на сайте правительства московской области.

Омбудсмен отмечает, что «правила оборота закиси не установлены, поэтому действенных рычагов ограничения ее продажи сейчас нет».

При этом введение ряда правил по обороту закиси азота не будет препятствовать использованию газа по назначению, однако позволит бороться с его распространением в качестве легкого наркотика.

В январе 2019 года Роспотребнадзор и Роскомнадзор направили в судебные органы заявления об ограничении противоправного распространения в Сети «веселящего газа» для развлечения.