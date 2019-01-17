В России решили бороться с распространением «веселящего газа»

Роспотребнадзор и Роскомнадзор направили в судебные органы заявления об ограничении противоправного распространения в Сети «веселящего газа» для развлечения.

В сообщении на сайте Роспотребнадзора указывается, что ведомство «принимает меры по ограничению доступа к информации на 73 интернет-ресурсах о продаже закиси азота (химическая формула N2О) для индивидуального потребления».

Отмечается, что в 2018 году были выявлены факты розничной продажи «веселящего газа» для использования в целях, несоответствующих назначению.

Запрещенная информация удалена уже с 35 интернет-ресурсов.

Операторами связи ограничивается доступ к 27 страницам сайтов, администрация которых не выполнила требования Роскомнадзора. Владельцам и провайдерам 11 сайтов были направлены уведомления об ограничении доступа к запрещенной информации.

«Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора и Роскомнадзора», – добавляется в сообщении.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко внесла на рассмотрение нижней палаты парламента пакет законопроектов против пропаганды, свободной продажи и покупки «веселящего газа» как средства развлечения.

Отметим, что еще в 2017 году депутаты предложили ограничить оборот «веселящего газа».