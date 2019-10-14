Пожар на станции «Выставочная» московского метро потушен

Пожар, возникший в подсобном помещении на станции метро «Выставочная» Филевской линии Московского метрополитена, полностью ликвидирован, сообщили в экстренных службах столицы.

«Возгорание полностью ликвидировано, идет проветривание помещений станции», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

На данный момент вход на станцию «Выставочная» открыт через торговый центр «Афимолл».

«Открыт вход и выход на станцию «Выставочная» через ТЦ «Афимолл», также работает переход между станциями «Выставочная» и «Деловой центр». Движение поездов осуществляется в штатном режиме: на станции производится посадка и высадка пассажиров», – сообщили в Twitter московского метрополитена.

Ранее на станции «Выставочная» в подсобном помещении загорелись личные вещи и мебель на площади 10 квадратных метров на минус первом этаже станции.