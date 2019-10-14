Со станции метро «Выставочная» в Москве эвакуируют пассажиров

На станции «Выставочная» в Московском метрополитене началась эвакуация пассажиров, сообщил источник в экстренных службах столицы.

«Со стороны южного выхода станции метро «Выставочная» идет слабый белый дым, идет эвакуация людей», – сказал собеседник ТАСС.

Он отметил, что на «минус первом этаже станции» произошло возгорание, горели личные вещи и мебель на площади 10 кв. метров.

«Обратите внимание, поезда временно проезжают станцию «Выставочная» без остановки. Переход между станциями «Выставочная» и «Деловой центр» закрыт. Извините за доставленные неудобства. Пользуйтесь соседними станциями», – говорится в сообщении Московского метрополитена в Twitter.

Ранее в понедельник в пресс-службе столичной подземки сообщили, что семь станций метро Москвы временно закрыты на вход, причины такого решения не назывались.

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