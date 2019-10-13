В центре Тбилиси избита украинская туристка

Украинская туристка избита водителем такси в одном из центральных районов Тбилиси – Вакийском, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на грузинское информационное агентство «Привели».

По данным агентства, таксист и туристка начали спорить из-за тарифа. Затем водитель выволок туристку из машины, нанес ей физическое оскорбление и сбежал. Пострадавшая доставлена в отделение полиции.

МВД Грузии начало следствие по статье, которая предусматривает тюремное наказание сроком до одного года за избиение.

После того, как сократился поток российских туристов в Грузию из-за антироссийских акций в июне в Тбилиси, известный грузинский банкир Мамука Хазарадзе выражал готовность профинансировать чартерные рейсы, чтобы привозить украинских туристов.

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