Бывший врач сборной указала на опасность четверных прыжков в фигурном катании

Наталия Челнокова, которая в 2011–2012 годах работала спортивным врачом в штабе сборной России по фигурному катанию, рассказала об опасности четверных прыжков.

Челнокова отметила, что при исполнении таких прыжков спортсмен на «доли секунды» испытывает перегрузку сильнее, чем «космонавт на орбите». Она отмечает, что у фигуристов «в любом случае идут дистрофические изменения в тканях», пишет Lenta.ru.

Врач заявила, что следует ожидать повышения травматизма. Пока «о серьезных травмах и не слышно», так как «мало времени прошло».

Челнокова полагает, что от частого исполнения четверных прыжков откажутся.

Челнокова – травматолог-ортопед ФНКЦ ФМБА России.

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Напомним, в октябре российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женского одиночного катания исполнила четыре четверных прыжка в одной программе на командном турнире Japan Open в японском городе Сайтама.

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