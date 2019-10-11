Уровень теневой экономики на Украине приблизился к 50% от ВВП

Старший научный сотрудник Киевского международного института социологии Ольга Лысая заявила, что уровень теневой экономики на Украине в 2018 году составил 47,2% от официального валового внутреннего продукта (ВВП).

«Уровень теневой экономики на Украине в 2017 году составил 46,8%, но с 2017 года и по 2018 год он немного вырос и составил 47,2%», – сказала Лысая, передает УНИАН.

При этом она уточнила, что эти данные оказались выше тех, которые ранее приводил Минсоцполитики, но они ближе к оценкам независимых экспертов.

«Если брать оценки независимых экспертов, то наши оценки очень близки к тем, которые публикуют международные компании и организации», – добавила Лысая.

Кроме того, она сообщила, что эти показатели не очень сильно отличаются по регионам, почти везде по стране они на одном уровне – от 44% до 50%.

Также было отмечено, что большая часть теневой экономики на Украине – это незадекларированный доход бизнеса, «зарплаты в конвертах» и неоформленные сотрудники.

Ранее комиссия Международного валютного фонда заявила, что рост экономики Украины тормозится из-за широкого распространения коррупции и других факторов.