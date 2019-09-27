МВФ назвал главные проблемы Украины

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Лукашенко шантажирует Россию американской нефтью

Белоруссия выражает готовность отказаться от российской нефтиФото: ANDREI LIANKEVICH/EPA/ТАСС
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти и разрабатывает сразу три варианта ее транспортировки. Это могут быть поставки через Украину, Польшу или страны Прибалтики. Эксперты говорят, что пока это стоит расценивать лишь как попытку давления Лукашенко на Россию. Однако, по их мнению, России все же стоит внимательно прислушаться к словам белорусского президента. Подробности...
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Чем Госдеп США отличается от МИД России

Именно за это мы Госдеп и не любимФото: В. Зелинский
Госдепартамент США празднует юбилей: ровно 230 лет назад был назначен первый госсекретарь молодого американского государства. По сей день занимающий этот пост человек остается одним из самых влиятельных в стране – его полномочия и возможности гораздо шире, чем у министра иностранных дел РФ. Почему так сложилось и при чем тут «цветные революции»? Подробности...
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Уничтожением договора о ракетах США навредили сами себе

Ограничения по Договору о ликвидации ракет средней дальности между СССР (Россией) и США утратили силуФото: Пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС
Официальная позиция НАТО на предложение Путина ввести мораторий на размещение прежде запрещенных ДРСМД ракет – недоверие. С этой позицией не согласна, скажем, Испания, но общий тон задают США, которые хотят разместить свои ракеты средней и меньшей дальности в Европе и Южной Корее. Однако затеяли они это зря: России есть, чем ответить. Подробности...
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Умер последний настоящий президент Франции

Сегодня умер не просто бывший глава Пятой республики. Сегодня умер последний настоящий президент ФранцииФото: Kamal Kishore/Reuters
Жак Ширак ушел от нас в почтенном возрасте – на 87-м году жизни. Для нас он останется честным партнером и настоящим патриотом, который, меж тем, прекрасно знал русский язык и даже перевел для своей родины «Евгения Онегина». А для французов – последним в ряду великих политиков, для которых независимость Франции была принципом, а не пустой агиткой.  Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Вернуть красное знамя Победы на свои флагштоки

Герман Садулаев, писатель, публицист
Глупо ждать от наших противников объективности в освещении исторических событий. Война – это мир, а правда – это ложь, то есть, такая ложь, которая здесь и сейчас политически выгодна, она и будет назначена «исторической правдой». Подробности...

Открытые письма – это не про веру

Святослав Шевченко, Cвященник, настоятель прихода храма мученицы Лукии Сиракузской г. Благовещенска Амурской области
Меня спрашивают: почему я не подписал последнее открытое письмо православных священников в защиту осужденных по «московскому делу»? Да просто потому, что польза подобных писем неочевидна, а вред – налицо. Подробности...
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Самому важному альбому «Битлз» исполнилось 50

Владимир Мамонтов, журналист
Уж больно по-русски это, по-тютчевски: не железом и кровью, а любовью скреплять мир. «В конце концов любовь, которую ты получил, равна любви, которую ты дарил» – так заканчивается эта пластинка. Которой сегодня – 50. Подробности...
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      В США испытали первый в мире палубный беспилотник-заправщик

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              МВФ назвал главные проблемы Украины

              27 сентября 2019, 09:45

              Текст: Ольга Никитина

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              Рост экономики Украины тормозится из-за широкого распространения коррупции и других факторов, говорится в отчете по итогам работы миссии Международного валютного фонда.

              «Рост [экономики] сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату», – передает ТАСС содержание отчета.

              В МВФ заявили, что чрезмерные низкие темпы роста экономики не позволяют сократить разрыв между уровнями доходов на Украине и в соседних странах.

              Кроме того, отмечается очень низкий уровень ВВП на душу населения (по паритету покупательской способности), этот показатель составляет только 20% от среднего для Европейского союза.

              Создание на Украине новых институтов по борьбе с коррупцией не дало «ощутимых результатов», констатировали в МВД.

              Рост продуктивности и создание новые рабочих мест в частном секторе ограничивается низким уровнем инвестиций, обусловленным плохими условиями ведения бизнеса, сказано в отчете. В результате многие украинские работники ищут возможность трудоустроиться за рубежом, подчеркивается в заявлении.

              В МВФ резюмировали, что обсуждение новой программы помощи, которую запросила Украина, «будет продолжаться в ближайшие недели».

              В 2018 году МВФ назвал Украину самой бедной страной Европы.


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