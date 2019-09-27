МВФ назвал главные проблемы Украины

Рост экономики Украины тормозится из-за широкого распространения коррупции и других факторов, говорится в отчете по итогам работы миссии Международного валютного фонда.

«Рост [экономики] сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату», – передает ТАСС содержание отчета.

В МВФ заявили, что чрезмерные низкие темпы роста экономики не позволяют сократить разрыв между уровнями доходов на Украине и в соседних странах.

Кроме того, отмечается очень низкий уровень ВВП на душу населения (по паритету покупательской способности), этот показатель составляет только 20% от среднего для Европейского союза.

Создание на Украине новых институтов по борьбе с коррупцией не дало «ощутимых результатов», констатировали в МВД.

Рост продуктивности и создание новые рабочих мест в частном секторе ограничивается низким уровнем инвестиций, обусловленным плохими условиями ведения бизнеса, сказано в отчете. В результате многие украинские работники ищут возможность трудоустроиться за рубежом, подчеркивается в заявлении.

В МВФ резюмировали, что обсуждение новой программы помощи, которую запросила Украина, «будет продолжаться в ближайшие недели».

В 2018 году МВФ назвал Украину самой бедной страной Европы.