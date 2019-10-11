В Югре учительница русского и литературы спасла тонущего школьника

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НОВОСТЬ ЧАСА:Украинские силовики разместили в Донбассе «Бук»
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Россия научилась зарабатывать на Солнце
Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков
Закон Горелкина позволит «Яндексу» всегда оставаться российским
На Украине растет волна признания «крымской реальности»
Способна ли смертная казнь остановить педофилов
Премия от Нобелевского комитета выглядит запоздалым извинением
Андрей Манчук, политолог
Нобелевский комитет стал орудием в руках элит, у него нет морального авторитета — таково настроение контркультурной среды. И потому в Стокгольме решили дать премию политкорректной Токарчук, но неожиданно наградить и бунтаря Хандке. Подробности...
Зеленский превратил пресс-марафон в битву на выживание
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Невероятный перформанс, устроенный Владимиром Зеленским, разные комментаторы оценивают с разными чувствами — от восхищения и изумления до сарказма. Признаемся честно — у нас разговорный марафон президента Украины вызвал ужас. Подробности...
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Украина притягивает нацистский сброд со всей планеты
Олег Хавич, политический аналитик
Американцы наконец заметили подъем неонацистских настроений на Украине, которая превратилась в полигон и вербовочную базу для ультраправых экстремистов всего мира, в том числе и для США. Подробности...
Турция начала наземное вторжение в Сирию
Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического концаПодробности...
Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге
Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родныхПодробности...
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Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети
Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
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Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
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