Путин заявил о заинтересованности России в чистоте спорта

Президент Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в честности и чистоте спорта.

Россия всегда готова обсуждать события мировой спортивной повестки, отметил Путин, передает РИА «Новости».

«Россия всегда была и остается готова к диалогу, к совместной работе по всем вопросам мировой спортивной повестки. Мы стремимся перенимать лучшие спортивные практики организации массовых спортивных мероприятий, эффективно использовать в спорте инновационные технологии и достижения науки. Со своей стороны, будем делиться наработанным опытом проведения соревнований, который включает всю линейку спортивных мероприятий: от небольших турниров до крупнейших первенств в рамках мира», – сказал президент.

Он также заверил, что Россия в полном объеме выполняет требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) и заинтересована в участии спортсменов на международных соревнований без всяких ограничений, сообщает ТАСС.

«Наша страна, наши спортсмены в первую очередь заинтересованы в том, чтобы все недочеты, связанные с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом. Чтобы российские спортсмены выходили на арены на равных, показывали свое мастерство безо всяких ограничений и служили примером для профессионалов и любителей спорта, прежде всего, конечно, для любителей спорта из числа молодежи», – подчеркнул российский лидер.

23 сентября WADA заявило, что у России есть три недели, чтобы объяснить признаки манипуляций данными Московской антидопинговой лаборатории. Позднее СМИ сообщили, что WADA начало процедуру лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу.

В начале октября Россия отправила в WADA ответы на уточняющие вопросы по поводу обнаружившихся проблем с данными Московской лаборатории.